Москва4 июн Вести.В рамках федерального конкурсного отбора городу Омску присуждено звание "Культурная столица 2026 года". В течение всего года регион активно проводит множество мероприятий для жителей и гостей области. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, регион проводит много мероприятий совместно с Санкт-Петербургом.

Мы находимся в культурной столице России, в городе Санкт-Петербурге, а культурная столица 2026 года в рамках федерального конкурсного отбора присуждена Омску. И мы много мероприятий проводим, в том числе и с Санкт-Петербургом, причем стараемся проводить крупные мероприятия в различных отраслях культуры. В ближайшее время мы будем проводить "Золотую маску". Это основное мероприятие среди деятелей культуры, театра и кино. В этом году мы запланировали проведение и вручение наград на самом главном форуме среди музыкальных театров "Сердце музыкального театра". Проводим федеральный Сабантуй вместе с Республикой Татарстан. Особенно важно в честь Года единства народов России и многое другое, более тысячи различных мероприятий, причем не только в городе Омске, но и в Омской области рассказал Хоценко

Ранее сообщалось, что Омск удостоился звания "Культурная столица 2026 года" по результатам федерального конкурса среди городов России. Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Москве.