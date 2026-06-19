Машков рассказал о символизме проведения "Золотой маски" в Омске Машков рассказал о тесной связи "Золотой маски" с Омском

Москва19 июн Вести.Национальная театральная премия "Золотая маска" впервые пройдет в Омске. Этот город – родина автора девиза фестиваля. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Союза театральных деятелей России и президент премии "Золотая маска" Владимир Машков.

Победителей определят в девяти номинациях. В конкурсной программе участвуют 68 спектаклей со всей страны. Театральный праздник будут отмечать три дня. Мероприятия, включая церемонию награждения, продлятся три дня. По словам Машкова, подготовка "идет полным ходом".

"Девятнадцатого [июня] мы начинаем наше мероприятие, потому что это не только премия, но и большая программа. С мастер-классами, встречами с большими мастерами театра и профессиональные встречей, так как девиз нашей премии «Профессионалы профессионалам», которые придумал и предложил Михаил Санович Ульянов... Он родился на Омской земле. Мы проводим [здесь] фестиваль наш поделился Машков.

"Золотая маска 2026" в Омске будет проходить по новым правилам, ранее заявлял президент премии.