В Омске вручили премию "Золотая Маска": лауреаты определились по новой системе Премию "Золотая Маска" по новой системе вручили в Омске

Москва21 июн Вести.Церемония награждения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" прошла в Омске.

Как передает РИА Новости, в этом году лауреатов определяли по обновленному положению: частные номинации исключили, награды вручали только спектаклям. Всего победителей выбрали в восьми категориях, при этом в одной номинации могли отметить до пяти постановок. Также учредили новую внеконкурсную номинацию — "Лучший спектакль сезона для детей".

На соискание премии подали 789 спектаклей из 164 городов России, премьеры которых прошли с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. В шорт-лист вошли 68 постановок.

В номинации "Лучший спектакль. Опера" лауреатами стали 5 постановок: "Семен Котко" Большого театра, "Аида" Мариинского театра, "Любить на войне" Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского, "Сказки Гофмана" театра "Шостакович Опера Балет" из Самары и "Соловей" Новосибирского театра оперы и балета.

В номинации "Оперетта/Мюзикл" награды получили постановки "22 июня..." Омского ТЮЗа и "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра.

В категории "Классический балет" премия не присуждалась. В "Современном балете" отмечены "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета и "Преступление и наказание" Театра балета Бориса Эйфмана. В "Современном танце" лучшей признана постановка "Контакт" Краснодарского театра современного искусства.

Среди драматических спектаклей большой формы премию "Золотой Маски" получили: "В списках не значился" театра Олега Табакова, "Гора" уфимского театра "Нур", "Перед рассветом" "Мастерской "12" Никиты Михалкова" и "Солнце Ландау" Театра им. Евгения Вахтангова.

В малой форме лауреатами стали "Кукольный дом" Магаданского музыкально-драматического театра, "Курьер" московского Центра драматургии и режиссуры, "Обломов" Александринского театра, "Позывной Тишина" театра Олега Табакова и "Я не убивала своего мужа" Театра наций.