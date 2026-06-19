Машков надеется, что театральная Спартакиада станет всероссийской и ежегодной Машков надеется, что Спартакиада среди театров станет ежегодной и всероссийской

Москва19 июн Вести.Спартакиада Российского театрального сообщества, которая впервые и с большим успехом прошла в мае этого года, должна стать ежегодной и обрести всероссийский охват. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского Театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимир Машков.

Он напомнил, что в Спартакиаде участвовали 55 театров и творческих коллективов. Полторы тысячи артистов состязались в 27 видах спорта. В медальном зачете победил "Ленком Марка Захарова".

Первая Спартакиада прошла с огромным успехом. ... Это было удивительное соревнование. Уж я надеюсь, оно станет ежегодным и, надеюсь, всероссийским. Тогда можем в Лужники выйти, пригласить зрителей и поболеть за наших артистов предложил Машков

Ранее он рассказал, как будет проходить "Золотая маска 2026" в Омске и объяснил, почему именно этот город выбран для вручения премии.