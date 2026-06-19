Машков оценил итоги театрального сезона в "Табакерке" и "Современнике" Машков назвал плодотворным театральный сезон в "Табакерке" и "Современнике"

Москва19 июн Вести.Театральный сезон Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" были невероятно плодотворными. Такую оценку в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой дал председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театров Владимир Машков.

По его словам, огромное количество мероприятий в этом сезоне было проведено в театре "Современник", связано это с тем, что в этом году коллектив культурного учреждения отмечает 70-летний юбилей.

В честь праздника было организовано несколько выставок: в Бахрушинском музее в Музее-мастерской Давида Боровского представили художников "Современника" разных эпох; экспозиция в Музее современной истории России, где был исследован феномен создания и развития театра; а также интерактивные выставки открыли в самом театре. Подробнее Машков рассказал о юбилейных постановках.

Был сделан замечательный спектакль Марины Брусникиной "Единомышленники". Это абсолютно документальная история одного заседания молодой труппы, которые решали судьбу театра… это невероятно удивительная, мне кажется, история, потому что она абсолютно основана на словах предшественников. И, конечно, наши премьеры: одна из главных премьер этого сезона — "Женитьба Бальзаминова"… и этот спектакль уже побывал на гастролях в нашем любимом городе Курске рассказал Машков

Тем временем в театре Олега Табакова была открыта после ремонта историческая сцена, напомнил он.

Сцену мы отдали молодым нашим, талантливым ребятам. И сразу было несколько премьер: это и "Нежное сердце", которое поставил Севастьян Смышников, замечательный водевиль, и Артур Касимов поставил "С любимыми не расставайтесь", Алена Лаптева поставила спектакль "Выбор" уточнил Машков

Ранее Владимир Машков рассказал, как спортивная подготовка помогает артистам театра оставаться в хорошей физической форме.