Москва19 июнВести.Юбилейный сезон в Московском театре Олега Табакова откроется 17 августа в честь дня рождения народного артиста СССР; для зрителей "Современника" подготовили неожиданные спектакли в новом театральном сезоне. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой дал председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театров Владимир Машков.
В новом театральном сезоне труппа "Табакерки" проведет гастроли в Камчатском крае, отметил Машков.
Юбилейный сезон театра Олега Табакова мы откроем 17 августа в день рождения Олега Павловича Табакова. Нас ждут гастроли… новая премьера спектакля "Звездный час по местному времени" Влада Миллера, и у нас будут гастроли по стране. Нас удивительное ждет путешествие сразу же на Камчатку… долгожданное и очень радостное для нас событие. Мы везем спектакль "Матросская тишина"… большие у нас гастроли снова в конце года будут в Курскерассказал он
Театр "Современник" в новом сезоне также будет работать в полную силу, добавил Машков.
У нас несколько спектаклей в запуске, я боюсь говорить пока… это большие работы. И я очень рад, что будет совсем неожиданный спектакль в постановке Сергея Газарова. В общем, есть какие-то радостные задумки, которые, я надеюсь, увлекут зрителяуточнил он
Также Машков оценил итоги прошедшего сезона в двух театрах. По его словам, уходящий сезон был невероятно плодотворным.