Машков рассказал о новом театральном сезоне в "Табакерке" и "Современнике" Машков рассказал о премьерах нового сезона в "Табакерке" и "Современнике"

Москва19 июн Вести.Юбилейный сезон в Московском театре Олега Табакова откроется 17 августа в честь дня рождения народного артиста СССР; для зрителей "Современника" подготовили неожиданные спектакли в новом театральном сезоне. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой дал председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театров Владимир Машков.

В новом театральном сезоне труппа "Табакерки" проведет гастроли в Камчатском крае, отметил Машков.

Юбилейный сезон театра Олега Табакова мы откроем 17 августа в день рождения Олега Павловича Табакова. Нас ждут гастроли… новая премьера спектакля "Звездный час по местному времени" Влада Миллера, и у нас будут гастроли по стране. Нас удивительное ждет путешествие сразу же на Камчатку… долгожданное и очень радостное для нас событие. Мы везем спектакль "Матросская тишина"… большие у нас гастроли снова в конце года будут в Курске рассказал он

Театр "Современник" в новом сезоне также будет работать в полную силу, добавил Машков.

У нас несколько спектаклей в запуске, я боюсь говорить пока… это большие работы. И я очень рад, что будет совсем неожиданный спектакль в постановке Сергея Газарова. В общем, есть какие-то радостные задумки, которые, я надеюсь, увлекут зрителя уточнил он

Также Машков оценил итоги прошедшего сезона в двух театрах. По его словам, уходящий сезон был невероятно плодотворным.