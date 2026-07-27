Москва27 июл Вести.Газета "Московский комсомолец" подвела итоги театрального сезона 2025-2026 и объявила имена лауреатов учрежденной ею театральной премии.

Жюри, состоящее из представителей редакции и читателей газеты, выбрало победителей в категориях "мэтры", "полумэтры" и "начинающие".

В категории "мэтры" премию за лучшую женскую роль получила актриса Ирина Купченко, за лучшую женскую роль второго плана - актриса Александра Захарова. Лучшую мужскую роль по мнению жюри исполнил актер Виктор Сухоруков, а лучшую мужскую роль второго плана - Николай Максимов. Лучшим спектаклем малой формы выбрана "Обыкновенная история" режиссера Валерия Фокина, а большой формы - "Игра интересов" Алексея Бородина.

В категории "полумэтры" в номинации "лучшая женская роль" победила актриса Нонна Гришаева, а в номинации "лучшая мужская роль" - актер Федор Малышев.

В категории "начинающие" жюри отметило актрису Полину Долинскую как исполнительницу лучшей женской роли. В номинации "лучшая мужская роль" в этой категории победу одержал актер Андрей Лаптев.