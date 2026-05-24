Режиссер Роман Михайлов очень тонко чувствует персонажей своих фильмов, даже второстепенных. Такое отношение к героям особенно увлекает зрителей, рассказала ИС "Вести" актриса Дарья Екамасова, сыгравшая в кинокартине "Пока небо смотрит".
По ее мнению, именно это подкупает аудиторию.
Мне кажется, Рома Михайлов, он умеет так очень тонко, но очень глубоко проникнуть в любого даже эпизодного какого-то персонажа, рассказав его историю. И, может быть, поэтому зрители так и подключаются к его фильмамподелилась она
Ранее креативные продюсеры фильма отмечали, что картина получилась очень честной благодаря тому, что в ней были задействованы профессиональные танцоры. Они также высоко оценили работу всех занятых в фильме актеров.