Москва24 мая Вести.Режиссер Роман Михайлов очень тонко чувствует персонажей своих фильмов, даже второстепенных. Такое отношение к героям особенно увлекает зрителей, рассказала ИС "Вести" актриса Дарья Екамасова, сыгравшая в кинокартине "Пока небо смотрит" .

По ее мнению, именно это подкупает аудиторию.

Мне кажется, Рома Михайлов, он умеет так очень тонко, но очень глубоко проникнуть в любого даже эпизодного какого-то персонажа, рассказав его историю. И, может быть, поэтому зрители так и подключаются к его фильмам поделилась она

Ранее креативные продюсеры фильма отмечали, что картина получилась очень честной благодаря тому, что в ней были задействованы профессиональные танцоры. Они также высоко оценили работу всех занятых в фильме актеров.