Москва24 мая Вести.Для кинокартины "Пока небо смотрит" было принципиально важно собрать профессиональных танцоров, выполнявших художественную актерскую задачу. Этим с ИС "Вести" поделились креативнее продюсеры фильма и по совместительству танцоры и хореографы Александра Киселева и Даниил Патлах.

По мнению Киселевой, благодаря этому фильм получился очень честным.

С большой радостью совместила роль актрисы и роль продюсера в этом фильме, потому что как, если не в фильме о танцах, мне проявиться как креативный продюсер. Потому что я 10 лет своей жизни профессионально посвятила танцам и всю жизнь мечтала сняться в кино про танцы. Но дело в том, что такие проекты были, на мой взгляд, они не получились настолько честными, правдивыми, и там не показана та хореография, которая происходит в реальном танцевальном зале у танцоров. И наша задача была как раз-таки собрать реальных танцоров. Это было принципиально важно. Не актеров, которые учили хореографию для проекта, а реальных танцоров, которые выполняли художественную актерскую задачу. И, как мне кажется, наши главные герои и вообще все герои фильма сделали это на максимум настолько, сто процентов и получилось правда крутое кино поделилась Александра

Ее коллега – Даниил Патлах отметил, что основу фильма составляют реальные истории из жизни танцоров.

Я думаю, что 95% этого фильма — это жизни людей. Вот, реальные истории, реальные случаи. И, конечно, тот, кто в курсе, тот, кто следит за танцевальным комьюнити, они поймут больше. Но в целом для простого зрителя это тоже многие моменты, они будут непонятны, но в целом вся история, я думаю, им понравится поделился Даниил

Премьера фильма "Пока небо смотрит" состоялась 21 мая. Режиссером выступил Роман Михайлов.