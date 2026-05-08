Москва8 мая Вести.Большинство "цеховых" сотрудников кинематографа работают не ради славы и наград, а из любви к своему делу. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Какими бы талантливыми ни были режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры, без тех людей, которые работают в кинопроизводственных цехах, не было бы у нас никакой киноиндустрии, не развивалась бы она так быстро. И мы, посмотрев на рынок премий, поняли, что такой премии не существует именно для тех, кто за кадром. Большинство тех, кто работает за кадром, большинство вот этих самых цеховых профессий, они работают не ради славы и не ради наград. Они работают потому что им нужно, потому что они любят свое дело. И [им] нужно, чтобы фильм состоялся рассказала Слащева

Премия "ЦЕХ. За кадром" впервые прошла 27 апреля. Она предназначена для специалистов отечественного кинематографа, чья работа традиционно остается невидимой для зрителя.

Ранее актер Олег Гаас рассказал о роли Максимилиана фон Винберга в фильме "Семь верст до рассвета".