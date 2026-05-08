Актер Гаас рассказал о роли фон Винберга в фильме "Семь верст до рассвета" Гаас: персонаж фон Винберг сталкивается с непростым выбором из-за происхождения

Москва8 мая Вести.Персонаж фильма "Семь верст до рассвета" Максимилиан фон Винберг сталкивается с непростым выбором из-за своего происхождения. Об этом ИС "Вести" рассказал российский актер Олег Гаас, исполнивший роль фон Винберга.

Часто у нас происходит, что персонаж либо хороший, а в конце он уже очень хороший. Вот у меня было такое амплуа. Либо до конца фильма плохой. И здесь, мне кажется, чем интересен персонаж, что перед ним постоянно встает выбор, как ему поступить. И, действительно, он [находится] в сложной ситуации: он наполовину русский, наполовину немец поделился Гаас

Премьера кинокартины "Семь верст до рассвета" состоялась 30 апреля. Фильм рассказывает о подвиге Матвея Кузьмина (Кузьмича), который во время Великой Отечественной войны вывел фашистов под огонь советских войск. На момент совершения подвига Кузьмичу было 83 года. Он стал самым возрастным Героем Советского Союза.

Ранее, 23 апреля, в прокат вышел экшн-боевик "Ангелы Ладоги", который получил восторженные отзывы зрителей по всей стране. Картина основана на реальной истории подвига спортсменов-буеристов, рисковавших жизнью на льду Ладожского озера в годы войны.