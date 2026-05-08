Актер Добронравов объяснил, почему согласился играть в "Семь верст до рассвета" Добронравов: согласился на роль, так как Кузьмич – самый возрастной герой ВОВ

Москва8 мая Вести.В интервью ИС "Вести" исполнитель главной роли в фильме "Семь верст до рассвета", народный артист России Федор Добронравов поделился, что решающим фактором согласиться на участие в фильме стал возраст персонажа – героя Великой Отечественной войны Матвея Кузьмина (Кузьмича).

Также актер отметил, что все темы, связанные с Великой Отечественной войной, для него святы.

Вначале на меня, наверно, повлияло то, что этот герой - самый старший герой Великой Отечественной войны … Все, что связано с войной и с подвигами наших воинов, для меня, во всяком случае, свято сказал Добронравов

Матвей Кузьмин стал самым возрастным Героем ВОВ. 14 февраля 1942 года он вывел батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду войск СССР. Свой подвиг Кузьмин совершил, когда ему было 83 года. В 1965 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и орден Ленина.