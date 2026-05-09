Актер Добронравов: все русские люди могли быть героями во время ВОВ Актер Добронравов: героями ВОВ могли быть не только солдаты

Москва9 мая Вести.В ходе Великой Отечественной войны любой русский человек, вне зависимости от звания и статуса, мог быть героем. Таким мнением поделился актер кинокартины "Семь верст до рассвета" Виктор Добронравов с ИС "Вести".

Он отметил, что героизм в период войны проявляли не только военнослужащие на полях сражений, но и мирные жители, в том числе женщины и дети.

Эту войну выиграл русский народ. Русский народ — это отдельные люди. Мужчины, женщины, старики и дети. И все они могли быть героями, и необязательно быть для этого солдатом. поделился Виктор Добронравов

Ранее исполнитель главной роли в кинокартине "Семь верст до рассвета" Федор Добронравов рассказал, что решающим фактором, побудившим его согласиться на роль героя Великой Отечественной войны Матвея Кузьмина (Кузьмича), стал возраст. Помимо этого, актер отметил, что все темы, связанные с ВОВ, для него святы.