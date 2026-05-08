Режиссер Андреев: мне хотелось, чтобы зритель поверил в нашу историю Андреев: создатели "Семи верст до рассвета" сделали акцент на достоверности

Москва8 мая Вести.Создатели фильма "Семь верст до рассвета" максимальное количество внимания уделили достоверности истории, которая легла в основу кино. Этим с ИС "Вести" поделился режиссер фильма Александр Андреев.

Для достоверности кинокартины съемочная группа провела кропотливую работу в архивах, а также привлекла профессиональных консультантов по военной истории и даже разыскала живую свидетельницу событий, воспоминания которой легли в основу художественного решения. А сами съемки проходили в условиях реальной природы и в специально построенных для фильма крестьянских домах.

Потому что мне очень хотелось, чтобы зритель поверил в нашу историю. А маленькая ложь, она всегда как бы большой правде места не дает. Поэтому для нас было максимально важно сохранить вот наше ощущение того времени поделился режиссер Александр Андреев

Кинокартина "Семь верст до рассвета" вышла в прокат 30 апреля этого года.