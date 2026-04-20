Москва20 апр Вести.Режиссер Андрей Шальопа в интервью информационной службе "Вести" рассказал о работе над фильмом "Литвяк", посвященном легендарной советской летчице Лидии Литвяк, и признался, что написание сценария для этой кинокартины стало самым сложным из всех его работ.

По словам Шальопы, предыдущий его проект "28 панфиловцев" удалось осуществить благодаря краудфандингу: тогда зрители сделали пожертвования на сумму 35 миллионов рублей, и когда режиссер рассказал о готовящемся проекте "Литвяк", многие его знакомые говорили, что повторить такой успех невозможно, однако пожертвования на новый фильм почти в два раза превысили прошлые – удалось собрать более 65 миллионов рублей.

Фильм "28 панфиловцев", действительно, вот он знаменит, в том числе тем, что это уникальный, очень успешный проект сбора народных средств. Мы тогда собрали 35 миллионов рублей, это были огромные деньги для такого сбора, то есть просто зрители сделали нам 35 тысяч пожертвований. И когда мы заходили на проект "Литвяк", то даже мои хорошие уважаемые, уважаемые там друзья и люди, некоторые говорили: это бесполезно пытаться повторить, потому что это были панфиловцы, это совершенно другой по резонансности проект, и, в общем, вряд ли ты соберешь даже что-то похожее. Но из-за того, что у нас не было выбора, мы обратились к своему вот к тому моменту уже сформированному сообществу с тем, что мы сейчас собираемся заходить в новый проект, проект будет про летчицу Лидию Литвяк. Я рассказал об этом. И мы сделали также, как и на панфиловцах – сделали тизерный ролик и открыли сбор. И все это время этот сбор продолжался. И вот на сегодняшний день мы собрали почти в два раза больше сумму, то есть больше 65 миллионов рублей рассказал Шальопа

Режиссер поделился, что много времени потратил на изучение быта летчиков военных лет, чтобы картина была достоверной.

Я много написал сценариев довольно. И это был самый сложный, как ни странно. Хотя, казалось бы, история Литвяк, она такая звонкая, что вроде ничего думать не надо. Но то, что я совершенно не знал, как устроен быт летчиков времен войны, хотя я этим увлекался когда-то, но это были поверхностные знания, этого было мало, чтобы написать сценарий. Я стал изучать. И, знаете, самое большое время я потратил на то, чтобы этот вопрос изучить в мелочах. Где они спали, что они ели? Как они проводили время? Вообще каким образом, в каких местах, что они делали между полетами и так далее. То есть как вообще все работает? И одним из очень важных документов являются фотографии. Вроде как в Интернете их много, но на самом деле их очень мало, когда нужно что-то конкретное, довольно сложно найти. И, в общем, на это было очень много времени потрачено сообщил Шальопа

Шальопа также рассказал о работе над костюмами и самолетами, которые использовались во время съемок.

Что касается деталей, вообще, это не очень сложная задача. Она просто требует того, чтобы изучить. И это интересно лично мне. Ну и, конечно, я всегда запрашиваю экспертизу тех, кто в этом разбирается. У нас в проекте работали, в частности, Артем Кокин, он не только нас консультировал по многим историческим вопросам, хотя не только он, были и другие люди, которые помогали, консультировали, но, например, Артем, он взял на себя такую функцию, он взял функцию художника по костюмам, потому что персонажей очень много, он в этом здорово разбирается, и он сделал огромный документ, в котором придумал и как бы сформировал костюмы всех персонажей. И дальше наши уже художники по костюмам, уже профессиональные художники по костюмам киношные – Татьяна Баранова и Татьяна Асадчик – они вместе уже создали эти костюмы по этому документу и во всех вопросах запрашивали Артема. Это что касается именно костюмов. А все остальные мелкие детали, например, самолет, его строили ребята, мои друзья, Максим Герасименко со своей командой. Они просто очень-очень глубоко изучили эту тему, поэтому наши самолеты: у них есть интерьеры, не только экстерьеры, у них есть полностью сделанные интерьеры, которые мы использовали для всех съемок. Более того, у них есть подкапотное пространство, которое можно раскапотить и увидеть там двигатели, пулеметы, которые можно зарядить, то есть это такая штука, для того чтобы это сделать, естественно, надо было все изучить сказал Шальопа

Фильм "Литвяк" выходит в прокат 30 апреля. В картине рассказывается о судьбе 21-летней летчицы Лидии Литвяк, которая выполняет задания вместе с боевыми товарищами на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов.