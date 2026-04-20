Артист Лавроненко назвал "Ликвидацию" одним из лучших фильмов в кинематографе

Москва20 апр Вести.Многосерийный детективный телевизионный художественный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка "Ликвидация" – один из лучших фильмов в истории российского и советского кинематографа. Такое мнение ИС "Вести" высказал народный артист РФ Константин Лавроненко.

По его словам, это очень удачная картина.

Я сейчас не про себя, про фильм. В первую очередь это Сергей Урсуляк, режиссер. Но я думаю, что это вот тот момент, когда все сложилось. Конечно, гений Урсуляк все это объединил … Люди смотрят, радуются. Его можно смотреть. Это хороший фильм замечательный, великолепный. Я считаю, что это один из таких лучших фильмов в истории российского, может быть, советского кинематографа сказал Лавроненко

Сегодня, 20 апреля, Народному артисту России исполнилось 65 лет.

Ранее Константин Лавроненко заявил, что слава – это самое тяжелое испытание для человека.