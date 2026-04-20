Москва20 апр Вести.Слава – это самое тяжелое испытание для человека. Такое мнение ИС "Вести" высказал народный артист РФ Константин Лавроненко.

По его словам, период славы каждый публичный человек проходит по-разному.

Кто-то ловит звездочку, у кого-то сносит крышу … Это самое-самое тяжелое испытание для человека … Конечно, все должно приходить вовремя … Но лучше, когда приходит, когда человек немножко повзрослел, когда он уже осознанно что-то делает, когда он учится на своих ошибках, на чужих. Должно быть время, чтобы человек какое-то время пожил в этом мире, понимал, кто он, что он