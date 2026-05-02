Москва2 маяВести.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поздравила в своем MAX-канале с днем рождения в субботу, 2 мая, актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского.
"От всей души поздравляю с днем рождения Леонида Семеновича Каневского - актера, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественного кинематографанаписала Волк
Она напомнила, его роль сыщика Томина из легендарного сериала "Следствие ведут знатоки" стала символом справедливости и профессионализма для многих поколений зрителей.
Леониду Каневскому исполнилось 87 лет.