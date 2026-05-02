Ирина Волк: имя Каневского навсегда вписано в историю российского кино

Ирина Волк поздравила с днем рождения Леонида Каневского Ирина Волк: имя Каневского навсегда вписано в историю российского кино

Москва2 мая Вести.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поздравила в своем MAX-канале с днем рождения в субботу, 2 мая, актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского.

"От всей души поздравляю с днем рождения Леонида Семеновича Каневского - актера, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественного кинематографа написала Волк

Она напомнила, его роль сыщика Томина из легендарного сериала "Следствие ведут знатоки" стала символом справедливости и профессионализма для многих поколений зрителей.

Леониду Каневскому исполнилось 87 лет.