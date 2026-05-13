Москва13 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил генерального директора Олега Добродеева и весь коллектив Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 35-летием со дня выхода в эфир первого выпуска программы "Вести".

В своем поздравлении Лавров отметил, что современный формат телевещания с самого начала завоевал успех среди миллионов зрителей на пространстве бывшего СССР и за его пределами.

Прошедшие годы ознаменованы ростом творческого и кадрового потенциала телекомпании, появлением проектов, вписавших немало ярких страниц в историю российской медиандустрии написал дипломат

Глава МИД РФ заявил, что на сегодняшний день ВГТРК продолжает динамичное развитие и уверенно сохраняет флагманские полиции в телевизионной отрасли, выступая стандартом качества для коллег в России и за рубежом.

Высокие рейтинги информационных и развлекательных программ - результат эффективной работы сплоченной команды профессионалов, опирающихся на лучший опыт и традиции российской тележурналистики подчеркнул глава МИД РФ

В заключении Лавров добавил, что на Смоленской площади ценят плодотворные отношения, выразив надежду на их дальнейшее укрепление и развитие, а также пожелал сотрудникам ВГТРК здоровья, новых творческих достижений и всего самого лучшего.