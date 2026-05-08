Москва8 мая Вести.Самый большой вызов в компьютерной графике в кино – это реализация задумок режиссера и понимание с ним. Об этом ИС "Вести" рассказала художник компьютерной графики Мария Зайковская.

По ее словам, лучшая графика – та, которой не видно. Она также обратила внимание на то, что имена специалистов по графике тоже необходимо подсвечивать, ведь для них это считается комплиментом.

Каждый раз самый большой вызов, наверное, все-таки это реализация задумок режиссера и вот эта вот зона понимания. Но и как всегда компьютерная графика – самая лучшая, та, которой не видно. Поэтому наши имена не только надо подсвечивать, но и говорить: "Ребята, если вы ничего не видите, это не значит, что ничего не было". Это лучший комплимент нам пояснила она

Марию Зайковскую признали лучшей в номинации "Цех компьютерной графики" за персонажа Горыныча.