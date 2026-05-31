Москва31 мая Вести.Российские разработчики компьютерных игр продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Об этом ИС "Вести" заявила продюсер шоу "Нашы игры" Дарья Островская.

Островская и Виталий Казунов из iXBT Games 30 мая в московском кинотеатре "Октябрь" провели офлайн-шоу "Нашы игры 2026". Мероприятие, ранее проводившееся онлайн, помогает российским и русскоговорящим разработчикам игр со всего мира, предоставляя им возможность показать свои игры на суд игроков.

В рамках шоу были показаны порядка 50 трейлеров от русскоязычных студий. Всего на шоу поступило свыше 700 заявок от разработчиков, причем треть из них были не команды, а соло-разработчики.

Больше 700 нам пришло заявок от разных разработчиков и крупных компаний - и маленьких компаний, и соло-разработчиков. У нас [на шоу] показано 30% [контента] от разработчиков, которые сделали игры в одиночку. Это такой уровень, невероятно! заявила Островская

Основатель шоу "Нашы игры" Виталий Казунов подчеркнул, что компьютерные игры пользуются популярностью у геймеров во всем мире.

Одна из самых популярных игр в мире на данный момент - это [шутер] Escape from Tarkov ("Побег из Таркова"), где в общем-то суровые мужики постреливают друг в друга. И это наша игра отметил он

Ранее в Агентстве креативных индустрий заявили, что объем ежегодных расходов россиян на видеоигры достигает 380 млрд рублей, при этом москвичи обеспечивают около 80% этой суммы – примерно 320 млрд рублей.