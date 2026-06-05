Сафронов рассказал о влиянии ИИ на живопись Сафронов: искусственный интеллект приведет к подорожанию картин художников

Москва5 июн Вести.С развитием искусственного интеллекта картины настоящих художников начнут становиться дороже. Об этом заявил художник Никас Сафронов.

В беседе с "KP.RU" он отметил, что появление телевизора не уменьшило популярности театров, а изобретение фотоаппаратов не поставило крест на развитии живописи.

С развитием искусственного интеллекта тоже будут некие временные моменты… Но потом все начнет возрождаться. Картины хороших художников станут дороже сказал Сафронов

При этом ИИ не способен понять и воссоздать красоту произведения, а потому может использоваться только в качестве подсказки.

Ранее заместитель министра цифрового развития России Александр Шойтов заявил, что искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей.