Москва5 июнВести.С развитием искусственного интеллекта картины настоящих художников начнут становиться дороже. Об этом заявил художник Никас Сафронов.
В беседе с "KP.RU" он отметил, что появление телевизора не уменьшило популярности театров, а изобретение фотоаппаратов не поставило крест на развитии живописи.
С развитием искусственного интеллекта тоже будут некие временные моменты… Но потом все начнет возрождаться. Картины хороших художников станут дорожесказал Сафронов
При этом ИИ не способен понять и воссоздать красоту произведения, а потому может использоваться только в качестве подсказки.
Ранее заместитель министра цифрового развития России Александр Шойтов заявил, что искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей.