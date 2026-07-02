Москва2 июл Вести.Режиссер Константин Богомолов кардинально изменил взгляды актрисы Дарьи Мороз на профессию, он раскрыл ее с новой стороны. Об этом артистка рассказала ИС "Вести".

Дарья Мороз пояснила, что в начале своей карьеры столкнулась с "внутренним актерским тупиком".

Тот метод работы артиста, которому меня учили, которому я доверяла и к которому я привыкла, перестал на меня работать … Я играю сцену, у меня там льются слезы, а я внутри абсолютно пустая … И потом мы как-то встретились с Константином Юрьевичем [Богомоловым] … Он предложил совершенно другой для меня на тот момент метод, он называет это "дышать на площадке" … Там не было коридора задач, не было какого-то классического разбора, потому что Костя достаточно неклассически разбирает, когда он репетирует … – у артиста должно было быть понимание целого и сам артист – какой он есть, прямо здесь и сейчас. Потому что он всегда говорил: … любой человек, он больше, чем любая роль сказала Мороз

Актриса призналась, что это дало ей новое дыхание на сцене. И этот подход работает до сих пор.

Самое главное - то, что Костя дает артистам свободу и какую-то дерзость быть свободным на площадке. Это очень круто. И еще он, наверное, очень классно видит артиста и видит его как бы природу, существо, умеет ее вытащить, даже когда она … в зачатке, умеет какие-то сильные стороны вытаскивать … Мне сильно помогло и помогает это до сих пор. Это был непростой путь … переформатирования добавила актриса

Ранее Константин Богомолов раскрыл свои принципы руководства театром.