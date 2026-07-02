Москва2 июл Вести.Актрисе и режиссеру Дарье Мороз после съемок помогает восстановить силы поездка в деревню. Об этом она рассказала ИС "Вести".

По словам знаменитости, она равнодушна к отдыху на морских курортах.

Единственное место, где я даже за два дня могу просто перезагрузиться и где в абсолютной тишине голова может отдохнуть – это деревня … Дом, озеро, ты приезжаешь, и все лишнее, оно так … отпадает. Ты просто сидишь и заземляешься и слышишь самого себя, и траву ногами чувствуешь, или там снег в зависимости от времени года … Для меня отдых — это тишина, деревня, природа, воздух сказала актриса

Ранее Дарья Мороз заявила, что быть актрисой намного легче и выгоднее, чем режиссером.