Дарья Мороз призналась, что ей больше нравится быть актрисой, а не режиссером Дарья Мороз рассказала, почему ей больше нравится быть актрисой, чем режиссером

Москва2 июл Вести.Артистка Дарья Мороз считает, что быть актрисой намного легче и выгоднее, чем режиссером. Об этом она заявила ИС "Вести". Мороз отметила, что в последние два года у нее были только режиссерские проекты.

Артистом быть легче, выгоднее и вообще не напряжно … У меня сейчас была одна съемочная смена у [кинорежиссера] Владимира Владимировича Бортко. И я просто с таким счастьем вышла на смену … Я приехала на площадку не к 6 утра, а к 10. Я пришла в вагончик, мне приготовили кофе, мне сделали грим … Ты же когда приходишь на площадку как режиссер, у тебя просто у тебя гонка ежесекундная … ты все время в таком напряге … всю съемочную смену. Ты приходишь [домой], ты абсолютно одуревший, садишься куда-нибудь на кресло и просто сидишь два часа тупишь, потому что напряжение огромное, надо как-то им расслабиться. Поэтому, да, артистом быть лучше. Но режиссером, безусловно, любопытнее рассказала актриса

Ранее Мороз рассказала, что опыт работы шоураннером помог ей прийти к режиссуре, хотя еще перед проектом "Секс. До и после" она была внутренне не готова руководить съемочным процессом.