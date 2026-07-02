Москва2 июл Вести.Опыт работы шоураннером помог актрисе Дарье Мороз прийти к режиссуре, хотя еще перед проектом "Секс. До и после" она была внутренне не готова руководить съемочным процессом. Об этом знаменитость рассказала ИС "Вести".

По словам актрисы, все ее знакомые говорили, что ей нужно быть режиссером.

В продюсирование … я … была успешно взята успешно, но я была взята на вторые "Содержанки" креативным продюсером… У меня есть диплом продюсерский … но я 10 лет не занималась продюсированием после диплома. И когда выяснилось, что [режиссер] Костя Богомолов вторые "Содержанки" снимать не может, … а все же артисты в "Содержанках" работали по Костиной системе. И во втором сезоне должны были прийти какие-то новые артисты … и меня взяли … просто … больше работать с артистами вот на тему того, чтобы как бы сохранялась эта одна стилистика существования в кадре. Потом уже на третьих ["Содержанках"] я уже работала со сценарием … я уже там … была полноценным шоураннером … На самом деле шоураннер — это очень сложная профессия, которая соединяет в себе и продюсера … и автора … креативного продюсера рассказала Мороз

Актриса добавила, что работа шоураннером была очень близка к режиссуре.

И потом звонит мне [продюсер] Слава Дусмухаметов и говорит: "У меня есть для тебя проект". Я говорю: "А, ну че, классно. Кто режиссер?" Он говорит: "Ты". Я говорю: "Нет". Он говорит: "Ну ты почитай" … Я почитала, это был "Секс. До и после", маленькие новеллы. Мне показались они забавными, но я была вообще внутренне не готова к режиссуре. Ну и как бы мы потом начали общаться, он сказал: "Ну хорошо, давай ты пока будешь шоураннить, давай поработай с авторами". В общем, он меня … на мягких лапах затащил в эту историю. И, конечно, когда я уже начала работать с проектом … в какой-то момент мне уже не захотелось его никому отдавать, и я вот так просто прыгнула в эту воду … Мне было комфортно именно в производстве, мне так помогали, что, в общем, останавливаться уже, наверное, не было вариантов добавила актриса

Ранее Дарья Мороз рассказала, как режиссер Константин Богомолов кардинально изменил ее взгляды на актерство.