Москва21 июн Вести.Для актрисы Дарьи Екамасовой роль бездомной в фильме "Ганди молчал по субботам" стала крутым актерским опытом. Своими впечатлениями от съемок она поделилась с ИС "Вести".

По словам актрисы, она настолько углубилась во внутренний мир бездомного человека, что даже придумала собственный "внутренний мир бездомных".

Я скорее старалась понять какую-то внутреннюю психофизику, психоэмоциональную физику человека, который остался на улице, и почему он остался на улице. У меня прям целые какие-то были чертежи, градации. Мне кажется, я уже свой какой-то мир вообще бездомных придумала, где-то даже идеализировала, а где-то наоборот за драматизировала. Это, конечно, безусловно, очень крутой актерский опыт для меня рассказала она

Ранее режиссер кинокартины поделился, что в качестве актеров массовых сцен выбрали обычных бездомных. По словам Юрия Зайцева, это было сделано для правдоподобности фильма. Однако это осложняло съемки, поскольку бездомные вели себя своевольно, создавая хаос на площадке.