Москва21 апр Вести.Документальный фильм "Машенька" режиссера Валерии Гай Германики задумывался как исследование наличия душевных травм у аутрич-волонтеров. Однако кинокартина переросла в служебный роман, который вспыхнул между продюсером Марией Гавриловой и бездомным Эдиком, ставшими главными героями фильма. Об этом Валерия Гай Германика рассказала в интервью ИС "Вести".

Кино о деятельности аутрич-волонтеров начинали снимать в одной московской ночлежке.

Мне интересно было, зачем они это делают, как они это делают, что их мотивирует? И, скорее всего, я думала, что у людей, которые этим занимаются, есть какая-то своя травма, которую они закрывают с помощью этого процесса, они так общаются с миром. Хотела узнать, какая выгода их психике этим заниматься и кого они спасают на самом деле – себя, свою тень или реально людей? рассказала режиссер

Неожиданный поворот случился не только в фильме, но и на съемочной площадке: вместе с документальной картиной складывалась история любви.

Получилось так, что у Эдика, у Маши случился служебный роман… У меня был вопрос исследования вообще, до куда это дойдет добавила Валерия Гай Германика

Кинокартина "Машенька" вошла в конкурс документальных фильмов 48-го Московского международного кинофестиваля, который проходит в этом году с 16 по 23 апреля.