Михалков: фильм о Булгакове поможет зрителю по-новому открыть для себя писателя

Михалков: наше кино откроет для каждого зрителя своего Булгакова Михалков: фильм о Булгакове поможет зрителю по-новому открыть для себя писателя

Москва17 мая Вести.Фильм "Булгаков. Тайна мастера" откроет для каждого зрителя свой образ русского писателя Михаила Булгакова. О этом ИС "Вести" рассказал режиссер Артем Михалков.

Особенно режиссер отметил роль экспертов в создании кинокартины.

Эксперты, которые участвовали в нашем проекте, они рассказывали реальные факты, которые были связаны с ним. И он открывался как-то абсолютно по-новому. И вот в этом и есть, мне кажется, смысл нашего кино, то, что для каждого, после просмотра, для каждого зрителя откроется свой Булгаков сказал Михалков

Он добавил, что в ходе работы над фильмом съемочная группа сама была увлечена историей жизни писателя и в процессе съемок биография Булгакова все сильнее увлекала создателей картины.

Михалков также поделился своим мнением о творчестве писателя. По его словам, произведения Булгакова и актуальны и сегодня.

В этом, наверное, и есть великий Булгаков, когда ты читаешь его одно произведение, и они всегда разные, и они всегда современные сказал режиссер

Фильм "Булгаков. Тайна мастера" вышел 14 мая. Режиссером картины стал Артем Михалков. Документально-биографическая лента исследует историю создания самого знаменитого романа Булгакова "Мастер и Маргарита".