Пересильд рассказала, чему научилась для роли Любавы в сказке "Садко" Пересильд: для съемок сказки "Садко" пришлось научиться ходить на каблуках

Москва30 июл Вести.Актрисе Анне Пересильд пришлось научиться ходить на каблуках ради съемок сказки "Садко". Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Пересильд пояснила, что раньше ненавидела подобную обувь, однако работа над фильмом изменила ее мнение.

Как девочка, могу сказать, что я всегда ненавидела каблуки. А тут хожу в обуви с каблуками все время. Постоянно, в них! И, мне кажется, сейчас я уже хожу прекрасно. Могу бегать, прыгать и делать что угодно. А бегать на натурных съемках, в Приозерске, на берегу Ладоги, проходилось много! отметила Пересильд

Молодая артистка, получившая известность благодаря роли в сериале "Слово пацана", играет в сказке Любаву. В роли гусляра Садко – Антон Рогачев. Режиссером фильма стал Иван Оганесов.