Актер Деревянко признался, что испытал чувство ревности к Анне Пересильд

"Какая-то ревность": Павел Деревянко высказался о конкуренции с Анной Пересильд Актер Деревянко признался, что испытал чувство ревности к Анне Пересильд

Москва30 июл Вести.Павел Деревянко высказался о звезде сериала "Слово пацана" Анне Пересильд, которая запустила собственный бренд одежды. В интервью KP.RU актер признался, что испытал ревность к юной коллеге.

Издание уточнило, что недавно Деревянко вместе с женой Зоей открыл собственный бутик одежды.

Какие ощущения? Что-то у меня там шевельнулось, какая-то ревность признался он

Тем не менее актер заявил, что в этой сфере хватит места для всех. Деревянко также добавил, что искренне порадовался за Пересильд, похвалив ее за предприимчивость и пожелав удачи.

Ранее дочь актрисы Юлии Пересильд Анна сообщила, что не планирует оставаться в школе до 11 класса, чтобы раньше "начать взрослую жизнь".