KP.RU: певец Ваня Дмитриенко заранее отметил свою победу на премии "МУЗ-ТВ"

Ваня Дмитриенко признался, что начал заранее отмечать победу на премии "МУЗ-ТВ" KP.RU: певец Ваня Дмитриенко заранее отметил свою победу на премии "МУЗ-ТВ"

Москва7 июн Вести.Исполнитель Ваня Дмитриенко признался, что начал отмечать победу в номинации на премии "МУЗ-ТВ" заранее. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU.

Артист забрал награду в номинации "Лучшая коллаборация". Обладателем заветной "тарелки" он стал за песню "Силуэт", записанную совместно со своей возлюбленной, актрисой Анной Пересильд.

Да, мы ожидали эту награду. Конечно, мы уже заранее отметили, мы же ожидали. Дай бог и другие возьмем сказал он

Помимо "Лучшей коллаборации" Дмитриенко номинирован еще дважды – в категориях "Лучшая песня" за хит "Шелк" и "Лучший исполнитель".

Ранее Анна Пересильд рассказала, что хочет бросить школу ради карьеры. Ее мама, актриса Юлия Пересильд не стала ограничивать Анну в ее решении.