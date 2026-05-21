Композитор Юрий Антонов рассказал, что получает кайф от реакции на свои песни

Москва21 мая Вести.Народный артист России, музыкант и композитор Юрий Антонов получает самый большой кайф от реакции россиян на свои песни. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам Антонова, реакция на его последнюю песню "Доченька" была потрясающая.

Вот кайф самый большой получаю от реакции замечательных жителей нашей страны на мою песню. Вот последняя песня у меня "Доченька", реакция потрясающая. Уже прошло достаточно много времени… Это меня, конечно, вдохновляет сказал Антонов

Также он сообщил о своих ближайших творческих планах.

Творческие планы у меня скромные – написать одну или две популярные песни. Это дается очень нелегко. Это идет какой-то естественный отбор музыки, которая у меня или в голове, или у меня где-то она записана еще из старых, так сказать, рюкзаков. И надо ее оформить нормально, чтобы это было современно и в то же время душевно отметил композитор

21 мая президент РФ Владимир Путин вручил Юрию Антонову орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.