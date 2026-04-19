Москва19 апр Вести.Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна заявила, что не планирует оставаться в школе до 11 класса, чтобы раньше "начать взрослую жизнь". Ее слова приводит издание Spletnik.

Так, 16-летняя актриса призналась, что чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды.

Я просто очень рано повзрослела и чувствую себя в школе странно. Мне там как-то не по себе сказала Анна Пересильд

Она уточнила, что хочет поступить в театральный вуз и развиваться в киноиндустрии.

Известность молодой актрисе принесла роль Айгуль в сериале "Слово пацана", где Анна Пересильд сыграла девушку персонажа Марата. После она исполнила главную роль в фильме Юрия Хмельницкого "Алиса в стране чудес".

Ранее Анна Пересильд рассказала про травлю в сети.