Москва19 апрВести.Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна заявила, что не планирует оставаться в школе до 11 класса, чтобы раньше "начать взрослую жизнь". Ее слова приводит издание Spletnik.
Так, 16-летняя актриса призналась, что чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды.
Я просто очень рано повзрослела и чувствую себя в школе странно. Мне там как-то не по себесказала Анна Пересильд
Она уточнила, что хочет поступить в театральный вуз и развиваться в киноиндустрии.
Известность молодой актрисе принесла роль Айгуль в сериале "Слово пацана", где Анна Пересильд сыграла девушку персонажа Марата. После она исполнила главную роль в фильме Юрия Хмельницкого "Алиса в стране чудес".
Ранее Анна Пересильд рассказала про травлю в сети.