Москва23 апр Вести.Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в воспитании Платона, 13-летнего сына Жанны Фриске. В своем Telegram-канале он пожаловался, что подросток много времени проводит за телефоном, и дал несколько советов другим родителям.

Мать Платона, певица Жанна Фриске, умерла, когда мальчику было два года. Теперь он растет в семье отца, который живет с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Закрытая дверь. Конское экранное время. Часы на телефоне с друзьями и пара минут в день — с нами. Комната, похожая на "зону отчуждения". Все это никуда не делось написал Шепелев о поведении подростка

Телеведущий рассказал, что после прочтения профильной литературы решил не пытаться перевоспитать мальчика.

Дело в том, что все, что мы, родители подростков, могли сделать, мы уже сделали. Дальше — только поддерживать и направлять. И то — если попросят. Перевоспитывать уже поздно подчеркнул телеведущий

Шепелев признался, что ему повезло с детьми. Он посоветовал родителям подростков хвататься за любую возможность провести время вместе, не читать лекции об экранном времени, а также не заваливать ребенка вопросами о школе и оценках.