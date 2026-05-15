Пересильд не стала выступать против решения 16-летней дочери уйти из школы Юлия Пересильд не стала возражать против решения дочери досрочно окончить школу

Москва15 мая Вести.Актриса Юлия Пересильд высказалась о решении своей 16-летней дочери Анны досрочно окончить школу и поступить в институт.

По ее словам, которые приводит издание "Семь Дней", она подробно объяснила дочери последствия такого шага. Также Юлия Пересильд предупредила Анну о непростой нагрузке, которая ее ждет.

Не я же учусь за нее в школе. Я свою школу уже окончила и хорошо. Это уже не мои проблемы ... Это его [ребенка] ответственность. Его задача — сделать или не сделать уроки. Его задача — получить два или пять сказала Пересильд

По словам актрисы, учеба является зоной ответственности ребенка. Пересильд считает, что для детей нет пользы в том, что родители "заново учатся" вместе с ними.

При этом актриса отметила, что важно рассказывать детям об интересных книгах, а также о пользе школьных предметов во взрослой жизни, чтобы их заинтересовать.

В апреле 16-летняя Анна Пересильд заявила, что не планирует оставаться в школе до 11 класса, чтобы раньше "начать взрослую жизнь". По ее признанию, она чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды.