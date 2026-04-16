Москва16 апр Вести.Нейросеть не может передать всех оттенков человеческого голоса, передать полноценно ту или иную эмоцию. Такое мнение ИС "Вести" заявила актриса Татьяна Шитова, голосом которой говорит виртуальный помощник "Алиса", а также персонажи Скарлетт Йоханссон и Натали Портман.

Актриса подчеркивает, что еще не было случаев, когда в дубляже отказывались от голоса человека в пользу сгенерированного голоса.

Это человеческая природа. Даже дать трем актрисам задание сказать фразу печально или радостно, или просто громко, то каждая скажет по-разному. Как можно в дубляже, когда актеры играют одну-вторую эмоции, есть рваная речь, высокая-низкая тональность, как это заменить? Как искусственный интеллект это заменит? заявила она

При этом сейчас в эпоху развития нейросетей нередки случаи клонирования голоса, то есть можно воссоздать звучание конкретного актера при наличии обучающих данных.

Таких случаев действительно много у актеров дубляжа. Все пытаются юридически грамотно обезопасить себя. Были такие прецеденты нехорошие, что ты едешь и вдруг слышишь [озвучку] своим голосом сказала Шитова

