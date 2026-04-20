Игорь Николаев: закон должен быть подвижным и быстро развивающимся, как и сам ИИ

Москва20 апр Вести.Закон, регулирующий сферу искусственного интеллекта, должен быть таким же подвижным и быстро развивающимся, как и сама отрасль. Такое мнение народный артист РФ Игорь Николаев высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, ИИ – это новая реальность, и прогресс в этой сфере неизбежен.

Я просто слышу, как появляются мои песни, обработанные искусственным интеллектом… А у кого мне спрашивать, кто имеет право пользоваться моим текстом? Где мои авторские права? Это же все в сети. Это же все на никнеймах. Закон должен быть такой же подвижный и быстро развивающийся, как и сам искусственный интеллект объяснил свою точку зрения Николаев

Ранее актриса Татьяна Шитова, голосом которой говорит виртуальный помощник "Алиса", заявила, что нейросеть не может полноценно передать все оттенки человеческого голоса, ту или иную эмоцию.

10 апреля президент РФ Владимир Путин поручил создать комплексную систему продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки. Комиссию по координации в области искусственного интеллекта возглавят вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента Максим Орешкин.