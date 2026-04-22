Москва22 апр Вести.Певица Ольга Серябкина в беседе с РИА Новости назвала Ваню Дмитриенко самым перспективным и многообещающим молодым артистом на сегодняшний день.

Ваня на сегодня, наверное, самый перспективный и подающий надежды артист. Мне очень нравится его сильная позиция и то, что он делает ответила Серябкина на вопрос о том, кто из молодых исполнителей ей импонирует больше всего

Ваня Дмитриенко — российский певец и актер родом из Красноярска. Широкую известность ему принесли мелодичные песни о любви и личных переживаниях. Настоящим хитом стала композиция "Венера-Юпитер", вышедшая в 2020 году. Среди других популярных треков артиста — "Стерва", дуэт с Григорием Лепсом "Бейби", "Вишневый", "Шелк", "Цветаева" и "Силуэт", записанная совместно с Анной Пересильд.