Прилучный заявил, что никогда не скажет сыновьям - "будь мужиком, не ной"

Прилучный раскрыл, чему учит сыновей и какую фразу никогда не произнесет Прилучный заявил, что никогда не скажет сыновьям - "будь мужиком, не ной"

Москва23 июл Вести.Актер Павел Прилучный рассказал, чему учит сыновей. Его слова приводит издание "Газета.Ru".

По словам артиста, в его разговорах с детьми обязательно поднимается тема ответственности. Как сказал Прилучный, речь идет про силу, но только "в связке с головой".

А фразу "будь мужиком, не ной" я никогда не скажу. Это убивает и никак не помогает в становлении мужчины поделился актер

Прилучный уточнил: он хочет, чтобы сыновья понимали, что плакать и признавать слабость можно. Как сказал актер, это не делает человека слабым, а делает живым. Артист также сказал, что хочет, что дети сами делали выбор, а не "прибегали к шаблонам".

У Павла Прилучного трое детей: 13-летний сын Тимофей и 10-летняя дочь Мия от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце, а также трехлетний сын Микаэль от брака с актрисой Зепюр Брутян.

Ранее Прилучный в интервью ИС "Вести" рассказал, когда в нем проявляется жадность.