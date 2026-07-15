Москва15 июл Вести.Народный артист Федор Добронравов признался, что отговаривал своих сыновей, Виктора и Ивана, от актерского ремесла, но расплакался, когда оказался на спектакле старшего сына. Об этом он сообщил в беседе с "MK.RU."

По его словам, он не решался идти в вуз, где учились дети, поэтому пообщался с мастерами сыновей лишь на третьем курсе.

Года три я не ходил вообще в Щукинское училище: боялся. Но когда я пришел к Виктору, просто от радости рыдал. Они делали постановку по рассказам Шукшина. И когда я увидел Виктора на сцене - эту легкость и обаяние, пришлось идти на спектакль во второй раз, потому что весь этот спектакль я прорыдал. Сидел, вытирался в темноте зала сообщил Добронравов

Ранее Добронравов назвал счастьем возможность сыграть в одном фильме с коллегой Юрием Стояновым.