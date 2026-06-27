Москва27 июн Вести.Народный артист России Федор Добронравов рассказал ИС "Вести", что без раздумий согласился сыграть в фильме "На деревню дедушке 2".

Он назвал счастьем возможность работать на одной съемочной площадке с коллегой Юрием Стояновым.

Первый дедушка мне так понравился, что у меня не было раздумий. Тем более, когда тебе предлагают такой шанс. У нас же тоже судьба состоит из шансов, которые она тебе в какой-то момент дает. Мне кажется, что это тот прекрасный случай-шанс, когда тебе судьба дает, потому что с Юркой работать — это просто счастье