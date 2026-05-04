Москва4 мая Вести.Тизер-трейлер и постер семейной комедии "На деревню дедушке 2" представили зрителям.

В прокат комедия, ставшая продолжением семейного кинохита "На деревню дедушке", выйдет 16 июля.

Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Федор Добронравов и Ярослав Головнев.

По сюжету, Владик (Ярослав Головнев) вновь приезжает на каникулы к деду Юре (Юрий Стоянов). В то же время в деревне неожиданно появляется Виктор (Федор Добронравов) - дед Владика по папе, бывший дипломат. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука.

Я очень рад, что первая часть так выстрелила и привлекла внимание широкой аудитории. Прежде всего, мы делали простое и доброе кино — видимо, оно зацепило людей своей искренностью, чем-то настоящим. И, безусловно, я рад, что у истории появилось продолжение. Если в первой части мы пытались найти взаимопонимание с внуком, то во второй возникает задачка посложнее — сохранить его любовь и не разочаровать в череде новых вызовов, которые возникают вместе с неожиданным появлением второго деда