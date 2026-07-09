Фильм "На деревню дедушке 2" презентовали в День семьи, любви и верности

В Москве состоялась премьера семейной комедии "На деревню дедушке 2" Фильм "На деревню дедушке 2" презентовали в День семьи, любви и верности

Москва9 июл Вести.В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в День семьи, любви и верности состоялась премьера семейной комедии "На деревню дедушке 2". Картина создана "Инфинити Контент" и телеканалом "Россия" при участии кинокомпании "Амедиа Продакшн" и является продолжением первой части, собравшей в прокате 2,3 миллиона зрителей.

По сюжету фильма, Владик снова приезжает на каникулы к деду Юре, однако в этот раз в деревне неожиданно появляется второй дедушка мальчика — бывший дипломат Виктор. Между пожилыми мужчинами разгорается соперничество за внимание внука, которое перерастает в открытое противостояние, пока дед Юра не узнаёт опасную тайну из прошлого своего конкурента.

Зрителям ленту представили режиссёр Максим Колиганов, художественный руководитель Владимир Котт, актёры Фёдор Добронравов, Ярослав Головнёв, Ингрид Олеринская и съёмочная группа проекта. Исполнитель роли деда Виктора Фёдор Добронравов выразил радость по поводу выхода картины на большие экраны, отметив семейную атмосферу на площадке. Исполнитель роли внука Ярослав Головнёв добавил, что этот фильм — история о том, что "семья гораздо важнее любых обид".

Среди гостей премьерного показа присутствовали Виктор Добронравов с семьёй, Катрин Асси, Марк-Малик Мурашкин, Ирина Безряднова, Виктория Богатырева, музыкант Thomas Mraz и другие.