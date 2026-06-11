Стоянов: комедия "На деревню дедушке" раскрывает простой принцип воспитания Стоянов: комедия "На деревню дедушке" рассказывает об основах воспитания

Москва11 июн Вести.Смысл комедии "На деревню дедушке" сводится к тому, что воспитание детей напрямую зависит от того, какой пример подают старшие. Об этом заявил ИС "Вести" народный артист РФ, актер, сыгравший главную роль в этом фильме Юрий Стоянов.

10-летнего Владика, гения нейросетей, отправили в деревню к деду, которого он никогда не видел. Из-за разницы в воспитании, привычках и взглядах на мир каждый их день превращается в череду забавных столкновений.

История простая. Не надо воспитывать детей. Воспитывайте себя. Они все равно будут на вас похожи сказал Стоянов

Зрители получат эмоциональный аттракцион от просмотра фильма "На деревню дедушке", заявил продюсер Георгий Малков

Кинокартина "На деревню дедушке" режиссера Владислава Богуша заняла первую строчку кинорейтинга в России и СНГ.