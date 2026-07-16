Фильм "На деревню дедушке 2" вышел в широкий прокат Семейная комедия "На деревню дедушке 2" вышла в прокат

Москва16 июл Вести.Сегодня, 16 июля, вышла в прокат семейная комедия "На деревню дедушке 2". Актеры Федор Добронравов и Юрий Стоянов, сыгравшие главные роли, рассказали ИС "Вести" о съемках фильма.

Картина рассказывает о конфликте между двумя дедушками : Юрой и Виктором, которые пытаются завоевать внимание и любовь внука Владика. Дед Виктор – бывший дипломат. Он дарит мальчику подарки и рассказывает захватывающие истории. Дед Юра в этой конкуренции проигрывает, пока не появляется "мрачный привет" из прошлого Виктора, который дает более "простому" деду шанс.

Здорово написано, и очень тонко. И мы попытались с Юрой [Стояновым] это так же тонко сыграть сказал народный артист РФ Федор Добронравов

Фильм снимали в настоящей деревне: возвели новый дом, завезли животных и взяли на съемки петуха.

У нас потрясающий совершенно петух. Его бросаешь – и он приземляется в одну и ту же точку. Он может лежать и делать вид, что он плохо себя чувствует … Это настоящий партнер отметил народный артист РФ Юрий Стоянов

"На деревню дедушке 2" – продолжение семейного фильма "На деревню дедушке", который вышел в широкий прокат летом 2025 года и привлек в кинотеатры более 2,3 млн зрителей. Съемки проходили в подмосковной деревне Петрищево.

Ранее режиссер и оператор кинокартины Максим Колиганов рассказал, что комедийная составляющая фильма "На деревню дедушке 2" построена на борьбе дедушек за внука.