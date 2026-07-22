Москва22 июлВести.Состоялась премьера музыкального клипа на песню "Колыбельная" из семейной комедии "На деревню дедушке 2". В записи саундтрека приняли участие актеры Федор Добронравов и Юрий Стоянов, сыгравшие в кинокартине соперничающих друг с другом дедушек.
"На деревню дедушке 2" – продолжение семейного фильма "На деревню дедушке", который вышел в широкий прокат летом 2025 года и собрал в кинотеатрах более 2,3 млн зрителей.
Вторая часть кинокартины появилась в прокате 16 июля. Фильм раскрывает историю двух дедушек: Юры и Виктора, которые пытаются завоевать внимание и любовь внука Владика. Дед Виктор – бывший дипломат. Он одаривает внука дорогими подарками и увлекает его историями о путешествиях по миру. Дед Юра в этой конкуренции проигрывает, пока не вскрывается мрачная тайна из прошлого Виктора, которая дает шанс овладеть вниманием внука более "простому" деду Юре.