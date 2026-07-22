Состоялась премьера клипа на песню из семейной комедии "На деревню дедушке 2" Состоялась премьера клипа на песню "Колыбельная" из кино "На деревню дедушке 2"

Москва22 июл Вести.Состоялась премьера музыкального клипа на песню "Колыбельная" из семейной комедии "На деревню дедушке 2". В записи саундтрека приняли участие актеры Федор Добронравов и Юрий Стоянов, сыгравшие в кинокартине соперничающих друг с другом дедушек.

"На деревню дедушке 2" – продолжение семейного фильма "На деревню дедушке", который вышел в широкий прокат летом 2025 года и собрал в кинотеатрах более 2,3 млн зрителей.

Вторая часть кинокартины появилась в прокате 16 июля. Фильм раскрывает историю двух дедушек: Юры и Виктора, которые пытаются завоевать внимание и любовь внука Владика. Дед Виктор – бывший дипломат. Он одаривает внука дорогими подарками и увлекает его историями о путешествиях по миру. Дед Юра в этой конкуренции проигрывает, пока не вскрывается мрачная тайна из прошлого Виктора, которая дает шанс овладеть вниманием внука более "простому" деду Юре.