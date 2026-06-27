Москва27 июн Вести.Павел Прилучный в интервью ИС "Вести" поделился эпизодом, после которого он полюбил профессию актера.

Он рассказал, что в 1990-е рос в поселке Чимкент, где обучался боксу и хореографии.

Там либо ты наркоман, либо спортсмен. Как бы не очень хотелось быть первым, поэтому я выбрал второе. И спорт помогал отбиться еще от тех, кто плохо отзывался о хореографии улыбается актер

Актерское мастерство поразило его, когда на вступительных экзаменах в театральном училище в одном из абитуриентов он увидел соперника.