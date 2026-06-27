Москва27 июнВести.Павел Прилучный в интервью ИС "Вести" поделился эпизодом, после которого он полюбил профессию актера.
Он рассказал, что в 1990-е рос в поселке Чимкент, где обучался боксу и хореографии.
Там либо ты наркоман, либо спортсмен. Как бы не очень хотелось быть первым, поэтому я выбрал второе. И спорт помогал отбиться еще от тех, кто плохо отзывался о хореографииулыбается актер
Актерское мастерство поразило его, когда на вступительных экзаменах в театральном училище в одном из абитуриентов он увидел соперника.
Я смотрел на него с таким вниманием, с таким удовольствием. Я не понимал, как он так может с моими чувствами: дать мне рассмеяться, и в то же время мне хотелось заплакать. И в то же время не хочу ничего видеть, кроме того, что он сейчас делает, и я просто в нем сейчас нахожусь. Я думал: "Я тоже хочу добиться такого, хочу так же управлять зрителем, чтобы у меня была такая возможность. И вот именно с того момента я полюбил эту профессиюподелился Прилучный