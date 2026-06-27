Павел Прилучный рассказал о суперсиле, которую хотел бы иметь для работы

Прилучный рассказал, какой суперспособностью хотел бы обладать Павел Прилучный рассказал о суперсиле, которую хотел бы иметь для работы

Москва27 июн Вести.Актер Павел Прилучный рассказал ИС "Вести", что больше всего хотел бы уметь мгновенно оказываться где угодно.

По его словам, умение телепортироваться пригодилось бы в работе.

Может быть, перемещение из точки "А" в точку "Б". Например, надо мне в Тольятти сняться, а я в Москве. И я такой: "Секунду! Я уже на площадке в Тольятти". Вот это было бы супер поделился Прилучный

Актер снялся в новой комедии "Холоп 3". Ранее он признался, что благодаря съемкам в фильме переборол много страхов.