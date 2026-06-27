Москва27 июнВести.Актер Павел Прилучный рассказал ИС "Вести", что больше всего хотел бы уметь мгновенно оказываться где угодно.
По его словам, умение телепортироваться пригодилось бы в работе.
Может быть, перемещение из точки "А" в точку "Б". Например, надо мне в Тольятти сняться, а я в Москве. И я такой: "Секунду! Я уже на площадке в Тольятти". Вот это было бы суперподелился Прилучный
Актер снялся в новой комедии "Холоп 3". Ранее он признался, что благодаря съемкам в фильме переборол много страхов.