Бурляев: я не хотел всю жизнь отдать сцене и умереть на подмостках

Артист Николай Бурляев признался, что не хотел отдать всю жизнь сцене Бурляев: я не хотел всю жизнь отдать сцене и умереть на подмостках

Москва8 авг Вести.Народный артист России Николай Бурляев в беседе с ИС "Вести" признался, что не был готов отдать всю жизнь сцене, а стремился работать за кадром.

Бурляев начал актерскую карьеру в возрасте 13 лет, снявшись в курсовой работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". В 15 лет он сыграл главную роль в "Ивановом детстве" Андрея Тарковского. К 30 годам он поступил во ВГИК на режиссуру, сразу на третий курс.

Хотя я стал актером в 15 лет в Академическом театре Моссовета с партнерами Мордвиновым, Марецкой, Орловой, Раневской, Пляттом — это все мои коллеги. Я не хотел всю жизнь отдать сцене, умереть на подмостках, как говорили окружающие актеры. У меня цели были другие — писать, ставить рассказал Бурляев

После 45 лет он основал кинофестиваль "Золотой витязь".

Я не знаю, как, но с моей наглостью объявил в прессе, что я создам кинофестиваль "Золотой витязь". Объявил, а сам думаю: "А что показывать-то? 1992-й год". Когда пришел ко мне Борис Лизнев и показал свой фильм "Зеленинский погост", я понял, что я создам кинофестиваль. Я отлил этот колокол, не зная секретов, как делаются кинофестивали поделился он

Дебютом Бурляева в качестве режиссера стала картина "Лермонтов". Отреставрированная авторская версия фильма вышла в прокат два года назад. Кроме того, он снял документальные работы, посвященные своим выдающимся учителям, соратникам и друзьям: Андрею Тарковскому и Никите Михалкову.